Primăria Suceava, după verificările teraselor din municipiu: Din 115 locații, doar 37 au autorizații de funcționare atât pentru spațiul interior cât și pentru terasă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava a organizat, marți, o ședință operativă cu participarea serviciilor și departamentelor responsabile de reglementarea activității comerciale pe raza orașului.

În cadrul întâlnirii, a fost analizată situația teraselor sezoniere și permanente din Suceava, fiind identificate 115 locații, amplasate fie pe domeniul public, fie pe terenuri private.

Conform raportului prezentat:

37 de locații dețin autorizații de funcționare atât pentru spațiul interior, cât și pentru terasă, dintre care 36 sunt pe terenuri private și doar 1 pe domeniul public.

53 de locații au autorizație doar pentru spațiul interior, fără a deține autorizație pentru terasă.

25 de locații funcționează fără autorizație nici pentru terasă, nici pentru spațiul interior, dintre care 8 sunt pe terenuri private și 17 pe domeniul public.

În perioada următoare, până la 1 septembrie 2025, Serviciul Control – Compartiment Comercial din cadrul Poliției Locale va efectua verificări amănunțite la cele 25 de puncte de lucru neautorizate, pentru a asigura conformitatea cu reglementările legale.

Primăria Suceava, prin Serviciul Comerț, Cultură și Turism, oferă sprijin agenților economici pentru clarificări și obținerea autorizațiilor necesare.

Scopul acestor acțiuni este de a garanta respectarea legalității și de a asigura condiții corecte și egale pentru toți operatorii economici din municipiu.