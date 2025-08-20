Un parteneriat de un sfert de secol: Regiunea Schwaben, județul Suceava, Departamentul Mayenne și regiunea Cernăuți au semnat nou Carta celor Patru Regiuni Înfrățite



La Bonchamp-lès-Laval, în Departamentul Mayenne din Franța, s-a dat, marți, startul celei de-a XXII-a ediții a Turneului „Patru Regiuni pentru Europa”, un proiect emblematic inițiat în 2002, care reunește anual tineri din județul Suceava (România), regiunea Schwaben (Germania), Departamentul Mayenne (Franța) și regiunea Cernăuți (Ucraina). Parteneriatul dintre cele patru regiuni a fost formalizat pe 2 mai 1997, în Sala de Aur a Primăriei din Augsburg (Schwaben, Germania), prin semnarea unui acord între Suceava, Schwaben și Cernăuți.

În anul 2000, acordul a fost extins, incluzând și Departamentul Mayenne, partener al regiunii Schwaben din 1987. La începutul acestei săptămâni, la Consiliul Departamental Mayenne, a fost resemnată, după 25 de ani, Carta celor Patru Regiuni Înfrățite, care stă la baza acestui proiect.

Semnatarii au fost:

Olivier Richefou, președintele Consiliului Departamental Mayenne,

Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava,

Petra Beer, vicepreședintele Consiliului Regional Schwaben,

Roman Greba, vicepreședintele Administrației Regionale de Stat/ Administrației Militare Cernăuți.

Turneul „Patru Regiuni pentru Europa” se desfășoară anual prin rotație, fiecare regiune fiind gazdă. De-a lungul timpului, sute de tineri au participat la competiții de fotbal, schimburi culturale și vizite la obiective turistice, descoperind tradițiile și valorile comunităților partenere. Dacă inițial evenimentul era dedicat exclusiv fotbalului pentru juniori U16, din 2010 s-a adăugat o componentă cultural-artistică pentru tinerii între 13 și 17 ani, cu teme precum muzică, meșteșuguri, dans, arte plastice, fotografie, jazz sau pictură.

În 2025, tema aleasă de organizatorii francezi este gastronomia.

Noutatea ediției 2025

Anul acesta, pe lângă tradiționalul turneu de fotbal, se desfășoară în premieră un turneu de baschet feminin 3×3, cu participarea a câte 5 jucătoare U18 din fiecare regiune.

Județul Suceava este reprezentat de eleve de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”.

Județul Suceava a găzduit turneul de șase ori, în localitățile Câmpulung Moldovenesc (2003), Suceava (2007, 2011, 2019), Pojorâta (2015) și Rădăuți (2024), și a câștigat trofeul la fotbal în anii 2011 și 2023.

Delegația suceveană la această ediție este condusă de Nicolae Robu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, alături de omologii săi: Petra Beer (Schwaben), Roman Greba (Cernăuți) și Olivier Richefou (Mayenne).

„De peste două decenii, turneul Patru Regiuni pentru Europa dovedește că sportul și cultura au puterea de a uni tineri din colțuri diferite ale continentului. Dincolo de competițiile sportive și activitățile culturale, aceste zile creează un cadru valoros pentru dialog și noi proiecte între regiunile noastre. Ieri, spre exemplu, am discutat despre consolidarea parteneriatului cu regiunea Mayenne și dezvoltarea unor inițiative comune pe teme sociale și administrative. Fiecare ediție a acestui turneu lasă în urmă nu doar amintiri, ci și punți solide între comunitățile noastre, punți pe care generațiile viitoare le vor putea traversa cu încredere”, a declarat Nicolae Robu..