Sesiune de pregătire pentru admiterea din septembrie la noul program de licență „Cinematografie, fotografie, media”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță continuarea procesului de admitere, în sesiunea de toamnă, pentru noul program de studii universitare de licență Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie), la care sunt disponibile 8 locuri bugetate și 2 cu taxă.

Pentru a veni în sprijinul candidaților interesați de înscrierea în sesiunea de admitere din luna septembrie, pe 30 august, de la ora 11:00, va fi organizată o nouă sesiune online de informare și consiliere. În cadrul acestei întâlniri, participanții vor putea discuta cu membrii echipei de admitere despre pregătirea portofoliului, structura probelor de concurs și așteptările academice asociate programului de licență Cinematografie, fotografie, media.

Înscrierea se face prin completarea următorului formular:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvXTEZKcaH3DGxlCZSRiDJAk1i3KRvzqYGrea0_DaHyT3rqQ/viewform?usp=dialog

Formularul de înscriere se închide cu 2 zile înainte de desfășurarea întâlnirii.

Programul, derulat în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, reprezintă prima inițiativă academică a USV în ramura de știință Arte, extinzând oferta educațională a universității către un domeniu creativ și interdisciplinar. Începând cu anul universitar 2025–2026, studenții vor beneficia de un proces educațional modern, susținut de o infrastructură performantă, dezvoltată prin investiții din resurse guvernamentale și proprii.

Spațiile de lucru, laboratoarele și studiourile sunt dotate cu echipamente de ultimă generație, în acord cu standardele europene în domeniu.

Procesul de admitere presupune:

Proba 1 – probă scrisă (eliminatorie*):



*Candidații care nu obțin minimum 50 puncte la proba scrisă vor fi declarați respinși și nu vor putea participa la următoarele probe de concurs de admitere.

Analiza unei secvențe dintr-un film prezentat în filmografia de concurs afișată, identificând filmul și integrând secvența în cadrul scenariului general, analizând teme și metafore relevante, evidențiind elemente de structură și limbaj audio-vizual (maximum 60 puncte).

Lucrare creativă scrisă, care testează abilitatea de a regândi un scenariu de film publicitar, la prima vizionare, propus de comisie, dintr-o perspectivă originală (maximum 40 puncte).

Proba 2 – probă orală:

Analiza și prezentarea portofoliului depus la înscriere și dezbaterea alegerilor creative utilizate în realizarea materialelor incluse (maximum 60 puncte: maximum 15 puncte pentru creațiile depuse de candidat, maximum 15 puncte pentru fotografii, maximum 15 puncte pentru motivație și interesul pentru domeniu și maximum 15 puncte experiența anterioară relevantă).

Dezbatere orală pe baza unuia dintre filmele din filmografia de concurs afișată. La momentul probei orale, fiecare candidat va extrage un bilet (maximum 40 puncte).

Proba 3 – media examenului de bacalaureat:



Media de admitere se va calcula astfel: 40% x (punctajul de la proba scrisă/10) + 40% x (punctajul de la proba orală/10) + 20% (media examenului de bacalaureat).

Toate informațiile privind admiterea la Cinematografie, fotografie, media sunt făcute publice pe pagina universității, la următoarea legătură:

https://admitere.usv.ro/wp-content/uploads/2025/04/FLSC-Metodologie-admitere-2025-cu-Cinematografie-si-EDA.pdf

Prin acest demers, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își reafirmă angajamentul față de diversificarea ofertei educaționale și formarea unor generații de profesioniști pregătiți să răspundă cerințelor tot mai complexe ale industriilor creative.