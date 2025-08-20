Cetatea de Scaun devine CETATEA DE ROCK A SUCEVEI-Programul evenimentului



Muzeul Național al Bucovinei continuă serile de rock din Cetatea de Scaun a Sucevei.

În perioada 22 – 24 august 2025, Cetatea de Scaun devine CETATEA DE ROCK A SUCEVEI!

Continuăm cu aceeași pasiune promovarea monumentului istoric și a muzicii rock!

PROGRAM

ZIUA 1 – 22 august – cu începere de la 19

Trupa Underwawes

TrupaWhe are numbers

Trupa Taking Back August

ZIUA 2 – 23 august – cu începere de la 19

Scarlet Aura

Trupa Altar

Trupa Bucovina

ZIUA 3 – 24 august – cu începere de la 19

TrupaGod. The Barbarian Horde

Trupa Coma

Trupa Holograf

Festivalul Cetatea de rock a Sucevei va fi prezentat ca și în anii anteriori de jurnalistul Doru Popovici.

PREȚ BILETE (prețul biletului de vizitare al Cetății de Scaun a Sucevei):

20 lei – adulți

10 lei – pensionari

5 lei – elevi/studenți

Biletele se pot achiziționa direct de la Casa Custodelui a Cetății de Scaun a Sucevei în ziua concertelor, sau on-line de pe: https://booktes.com/bilet/cetatea-de-scaun-a-sucevei