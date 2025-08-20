Cetatea de Scaun devine CETATEA DE ROCK A SUCEVEI-Programul evenimentului


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Muzeul Național al Bucovinei continuă serile de rock din Cetatea de Scaun a Sucevei.

În perioada 22 – 24 august 2025, Cetatea de Scaun devine CETATEA DE ROCK A SUCEVEI!

Continuăm cu aceeași pasiune promovarea monumentului istoric și a muzicii rock!

PROGRAM

ZIUA 1 –  22 august – cu începere de la 19

                 Trupa  Underwawes

                 TrupaWhe are numbers

                 Trupa Taking Back August

ZIUA 2 – 23 august – cu începere de la 19

                 Scarlet Aura

                 Trupa Altar

                 Trupa Bucovina

ZIUA 3 – 24 august – cu începere de la 19

                TrupaGod. The Barbarian Horde

                Trupa Coma

                Trupa Holograf

Festivalul Cetatea de rock a Sucevei va fi prezentat ca și în anii anteriori de jurnalistul Doru Popovici.

PREȚ BILETE (prețul biletului de vizitare al Cetății de Scaun a Sucevei):
20 lei – adulți
10 lei – pensionari
5 lei – elevi/studenți
Biletele se pot achiziționa direct de la Casa Custodelui a Cetății de Scaun a Sucevei în ziua concertelor, sau on-line de pe: https://booktes.com/bilet/cetatea-de-scaun-a-sucevei


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR