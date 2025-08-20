Cetatea de Scaun devine CETATEA DE ROCK A SUCEVEI-Programul evenimentului

Intră acum și în grupul de
Muzeul Național al Bucovinei continuă serile de rock din Cetatea de Scaun a Sucevei.
În perioada 22 – 24 august 2025, Cetatea de Scaun devine CETATEA DE ROCK A SUCEVEI!
Continuăm cu aceeași pasiune promovarea monumentului istoric și a muzicii rock!
PROGRAM
ZIUA 1 – 22 august – cu începere de la 19
Trupa Underwawes
TrupaWhe are numbers
Trupa Taking Back August
ZIUA 2 – 23 august – cu începere de la 19
Scarlet Aura
Trupa Altar
Trupa Bucovina
ZIUA 3 – 24 august – cu începere de la 19
TrupaGod. The Barbarian Horde
Trupa Coma
Trupa Holograf
Festivalul Cetatea de rock a Sucevei va fi prezentat ca și în anii anteriori de jurnalistul Doru Popovici.
PREȚ BILETE (prețul biletului de vizitare al Cetății de Scaun a Sucevei):
20 lei – adulți
10 lei – pensionari
5 lei – elevi/studenți
Biletele se pot achiziționa direct de la Casa Custodelui a Cetății de Scaun a Sucevei în ziua concertelor, sau on-line de pe: https://booktes.com/bilet/cetatea-de-scaun-a-sucevei
