Acțiune a Poliției în municipiul Suceava: Trei copii din Șcheia cercetați pentru posibile furturi de biciclete

În contextul creșterii numărului de furturi de biciclete raportate în ultima perioadă, Poliția Municipiului Suceava a intensificat măsurile de prevenire prin constituirea mai multor echipe operative pentru monitorizarea zonelor și traseelor cu risc ridicat.

Astfel, duminică, în jurul orei 22:30, polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică Suceava au efectuat verificări pe bulevardul Academician Vasile Grecu din municipiul Suceava.

În timpul acțiunii, aceștia au identificat trei minori care se deplasau pe jos, având asupra lor o bicicletă cu cadrul gri-argintiu, marca Specialized, și șase camere de bicicletă.

Cei trei, cu vârste de 14 și 15 ani, domiciliați în comuna Șcheia au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru clarificări.

Minorii nu au putut justifica proveniența bicicletei, iar în ceea ce privește camerele de bicicletă, aceștia au declarat verbal că le-ar fi găsit într-un buncăr de pe strada Mărășești din Suceava.

Având în vedere numărul mare de dosare privind furturi de biciclete înregistrate la Biroul Investigații Criminale, polițiștii au întocmit un proces-verbal de constatare, ridicând bicicleta și cele șase camere în vederea verificării dacă acestea provin din infracțiuni.

Cercetările continuă pentru stabilirea activității infracționale și clarificarea circumstanțelor cazului.