Un motociclist rănit în accident la Costișa, găsit de polițiști într-o lizieră la circa 700 de metri de locul accidentului. El era băut și nu are permis

Un accident rutier s-a produs, duminică la ora 15:35, pe DC 49A, în satul Costișa, comuna Frătăuții Noi.

Potrivit primelor date din ancheta polițiștilor, un motociclist în vârstă de 35 de ani, din comuna Frătăuții Noi, conducea un motociclet marca Yamaha, deplasându-se dinspre Frătăuții Noi spre Costișa.

Pe fondul vitezei excesive și al consumului de băuturi alcoolice, acesta a pierdut controlul, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu roata din stânga spate a unui autoturism marca Mazda, staționat pe un podeț și condus de un șofer de 51 de ani din municipiul Rădăuți.

Impactul a cauzat avarierea ambelor vehicule și rănirea ușoară a motociclistului, care a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, fiind diagnosticat cu traumatism toraco-abdominal, traumatism genunchi bilateral și traumatism la coloană.

Motociclistul a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției, fiind ulterior identificat de un echipaj de poliție rutieră într-o lizieră, la aproximativ 700 de metri de locul incidentului.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul motociclistului, testarea pasivă a indicat prezența alcoolului, iar din cauza stării sale medicale, nu s-a putut efectua testarea cu etilotestul. La Spitalul Municipal Rădăuți, acestuia i-au fost recoltate două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”. Cercetările continuă pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.