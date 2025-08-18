Accident frontal pe DN 18 în Cârlibaba: Trei persoane rănite ușor după ce un șofer a pierdut controlul volanului din cauza vitezei

Intră acum și în grupul de
Un accident rutier s-a produs, duminică, în jurul orei 15:00, pe DN 18, în localitatea Cârlibaba.
Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un autoturism marca Peugeot, condus de un șofer pe direcția Borșa către Iacobeni, a pierdut controlul într-o curbă periculoasă la dreapta, la kilometrul 192+200, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum.
Mașina a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism marca Opel, condus regulamentar de o femeie.
În urma impactului, trei persoane din autoturismul Opel au fost rănite ușor și transportate la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru îngrijiri medicale.
Diagnosticele stabilite sunt următoarele:
- Conducătoarea autoturismului Opel: plagă minimă frontală, traumatism hemitorace drept, nu necesită internare.
- Pasagera din dreapta spate: traumatism genunchi bilateral, traumatism hemitorace drept, nu necesită internare.
- Pasagerul din dreapta față: traumatism toracic, nu necesită internare.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, urmând a fi recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.
Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.
Cercetările sunt continuate de lucrătorii Compartimentului Rutier Vatra Dornei pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.
