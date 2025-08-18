Accident frontal pe DN 18 în Cârlibaba: Trei persoane rănite ușor după ce un șofer a pierdut controlul volanului din cauza vitezei



Un accident rutier s-a produs, duminică, în jurul orei 15:00, pe DN 18, în localitatea Cârlibaba.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un autoturism marca Peugeot, condus de un șofer pe direcția Borșa către Iacobeni, a pierdut controlul într-o curbă periculoasă la dreapta, la kilometrul 192+200, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum.

Mașina a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism marca Opel, condus regulamentar de o femeie.

În urma impactului, trei persoane din autoturismul Opel au fost rănite ușor și transportate la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru îngrijiri medicale.

Diagnosticele stabilite sunt următoarele:

Conducătoarea autoturismului Opel: plagă minimă frontală, traumatism hemitorace drept, nu necesită internare.

Pasagera din dreapta spate: traumatism genunchi bilateral, traumatism hemitorace drept, nu necesită internare.

Pasagerul din dreapta față: traumatism toracic, nu necesită internare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, urmând a fi recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Compartimentului Rutier Vatra Dornei pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.