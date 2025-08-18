Accident într-un sens giratoriu din Rădăuți: Doi răniți ușor după ce un autoturism a fost acroșat de o autoutilitară



Un accident rutier s-a produs duminică la prânz în sensul giratoriu de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Rădăuți.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un autoturism marca VW Golf, condus de un șofer, a inițiat manevra de plecare de pe loc și a fost acroșat în partea laterală stânga-față de o autoutilitară marca Mercedes Sprinter, condusă pe direcția str. Ștefan cel Mare către comuna Marginea.

În urma impactului, autoutilitara a fost proiectată într-un stâlp de susținere a energiei electrice situat pe partea stângă a direcției de deplasare.

Accidentul s-a soldat cu vătămarea corporală ușoară a conducătorului autoutilitarei și a pasagerului din dreapta-față (autoutilitara având postul de conducere pe partea dreaptă).

Cadrele medicale sosite la fața locului au diagnosticat conducătorul cu „escoriații la membrul superior drept”, iar pasagerul cu „escoriație frontală minoră și plagă minoră la degetul mijlociu stâng”.

Ambii au refuzat transportul la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri suplimentare.

Testarea cu aparatul etilotest a arătat rezultate negative pentru ambii conducători auto, însă le-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind în curs pentru clarificarea circumstanțelor accidentului.