Caz tragic la o pensiune din Vatra Dornei: Un turist din Galați a murit în camera în care era cazat


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, duminică după amiaza în jurul orei 15:15, prin apel la 112 de către Serviciul de Ambulanță Suceava – substația Vatra Dornei, cu privire la decesul unei persoane găsite la o pensiune din localitate.

Echipa operativă deplasată la fața locului a constatat că în data de 15 august 2025, un bărbat din municipiul Galați, împreună cu soția sa, s-a cazat la pensiunea respectivă.

În după-amiaza zilei de 17 august, în jurul orei 14:15, bărbatului i s-a făcut rău și a căzut în camera în care se afla, moment în care soția sa a alertat autoritățile prin SNUAU 112.

Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, substația Vatra Dornei, a intervenit, dar a constatat că persoana nu mai prezenta semne vitale, fiind declarat decesul.

În urma examinării criminalistice a cadavrului, nu au fost identificate urme de violență sau leziuni.

Din discuțiile cu soția persoanei decedate, s-a stabilit că aceasta suferea de afecțiuni cardiace și respiratorii, fiind sub supravegherea unui medic specialist.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei, iar Serviciul de Medicină Legală Suceava a fost notificat pentru efectuarea autopsiei medico-legale.

Poliția a întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de ucidere din culpă (moarte suspectă), cercetările fiind în curs pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR