Caz tragic la o pensiune din Vatra Dornei: Un turist din Galați a murit în camera în care era cazat

Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, duminică după amiaza în jurul orei 15:15, prin apel la 112 de către Serviciul de Ambulanță Suceava – substația Vatra Dornei, cu privire la decesul unei persoane găsite la o pensiune din localitate.

Echipa operativă deplasată la fața locului a constatat că în data de 15 august 2025, un bărbat din municipiul Galați, împreună cu soția sa, s-a cazat la pensiunea respectivă.

În după-amiaza zilei de 17 august, în jurul orei 14:15, bărbatului i s-a făcut rău și a căzut în camera în care se afla, moment în care soția sa a alertat autoritățile prin SNUAU 112.

Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, substația Vatra Dornei, a intervenit, dar a constatat că persoana nu mai prezenta semne vitale, fiind declarat decesul.

În urma examinării criminalistice a cadavrului, nu au fost identificate urme de violență sau leziuni.

Din discuțiile cu soția persoanei decedate, s-a stabilit că aceasta suferea de afecțiuni cardiace și respiratorii, fiind sub supravegherea unui medic specialist.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei, iar Serviciul de Medicină Legală Suceava a fost notificat pentru efectuarea autopsiei medico-legale.

Poliția a întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de ucidere din culpă (moarte suspectă), cercetările fiind în curs pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.