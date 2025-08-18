Transportul public metropolitan Suceava a intrat în faza de testare: Primele trasee vor fi lansate începând de miercuri 20 august



Ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava (ADI TMS) a avut loc luni cu participarea reprezentanților din municipiul Suceava, orașul Salcea, comunele Șcheia, Adâncata, Pătrăuți, Moara, Ipotești, Bosanci, Mitocu Dragomirnei și directorul TPL Suceava.

Potrivit unui anunț al Primăriei Suceava, în cadrul întâlnirii, au fost stabilite etapele concrete pentru lansarea serviciului de transport public metropolitan, un proiect-cheie pentru îmbunătățirea mobilității în zona Municipiului Suceava.

Astfel, începând de astăzi, 18 august 2025, au fost demarate probele cu mijloacele de transport pe toate traseele propuse.

Prima etapă, care va debuta miercuri, 20 august 2025, conform programării inițiale, va fi una de testare și ajustare și va include următoarele localități:

Adâncata: 2 trasee;

Salcea: 2 trasee;

Moara: 1 traseu;

Șcheia: 1 traseu;

Bosanci: 1 traseu.

Pe parcursul acestei faze, autoritățile vor monitoriza gradul de utilizare, frecvența curselor și intervalele orare, pentru a adapta programul la nevoile comunităților.

Proiectul reprezintă un prim pas către modernizarea și extinderea transportului public în Zona Metropolitană Suceava.

„Acesta este doar primul pas dintr-un proiect amplu de modernizare și extindere a transportului public în Zona Metropolitană Suceava”, a arătat Primăria Suceava.

Detalii complete despre trasee, itinerarii și stații vor fi comunicate în perioada următoare.