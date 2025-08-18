Rezultate Bacalaureat, sesiunea iulie-august 2025: Rata de promovare în județul Suceava, 28,2% înainte de contestații



Ministerul Educației și Cercetării a publicat luni, 18 august 2025, rezultatele inițiale ale sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat 2025, înainte de contestații.

Acestea sunt disponibile pe pagina web a ministerului și în centrele de examen, respectând prevederile GDPR prin anonimizarea datelor candidaților.

În județul Suceava, rata cumulată de promovare este de 28,2%, cu 27,5% pentru promoția curentă.

La nivel național, rata de promovare este de 28,4%.

După ambele sesiuni ale Bacalaureatului, județul Suceava ocupă locul al XIV-lea la nivel național, cu o rată de promovare generală de 77,6% (față de 76,3% la nivel național), din care 82,8% pentru seria curentă și 40,7% pentru seriile anterioare.

Pe filiere, în județul Suceava, rezultatele sunt următoarele:

Filiere teoretică: 40,5% (33,7% la nivel național);

Filiere tehnologică: 23,6% (24,2% la nivel național);

Filiere vocațională: 28,8% (35,2% la nivel național).

Candidații pot depune contestații astăzi, 18 august 2025, până la ora 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor sunt programate pentru astăzi, între orele 14:00-18:00, și în zilele de 19 și 20 august 2025.

Candidații trebuie să completeze o declarație-tip, conștientizând că nota finală poate crește sau scădea în urma reevaluării.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august 2025.

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă scrisă este 5, iar media generală necesară pentru promovarea examenului este cel puțin 6. Rata de promovare include și candidații eliminați.