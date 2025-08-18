VIDEO//Incendiu puternic în Neagra Șarului. Pomperii au acționat toată noaptea


În noaptea de duminică spre luni, la ora 23:55, pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei au fost alertați prin apel la 112 privind un incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei.

Potrivit slt. Radu Gabriel, din cadrul ISU Suceava, la fața locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD B2.

La sosirea echipajelor, mansarda casei ardea generalizat, cu risc iminent de propagare a focului către construcțiile învecinate, inclusiv o altă casă și anexe gospodărești.

Pompierii au acționat toată noaptea pentru localizarea și lichidarea incendiului, care a fost stins în cele din urmă la ora 06:20.

Focul a distrus complet al doilea etaj al locuinței pe o suprafață de aproximativ 110 metri pătrați, acoperișul pe circa 150 de metri pătrați și diverse bunuri din interior.

De asemenea, s-au degradat planșeele, pereții interiori și alte obiecte din camerele de locuit.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au reușit să salveze construcțiile din apropiere.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic generat de un coș de fum deteriorat sau neprotejat termic față de materialele combustibile.


