Tânăr de 20 de ani, prins conducând fără permis la Nisipitu

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Brodina au depistat, duminică, 17 august 2025, în jurul orei 16:30, un tânăr de 20 de ani care conducea un autoturism în localitatea Nisipitu fără a deține permis de conducere.

Autovehiculul, înmatriculat în România, a fost oprit pentru un control de rutină.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că șoferul, cetățean român domiciliat în județul Suceava, nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere.