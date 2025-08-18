Tragedie în Mihoveni: Bărbat căzut într-o fântână, extras mort de salvatorii ISU Suceava



Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Suceava au fost alertați, luni dimineața, la ora 8:45, prin apel la 112 pentru a interveni în localitatea Mihoveni, unde un bărbat căzuse într-o fântână.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului s-au deplasat o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere echipată cu accesorii specifice și o ambulanță SMURD B2, sprijinite de un echipaj SAJ tip C cu medic.

Pompierii au acționat rapid și au extras din fântâna cu o adâncime de aproximativ 30 de metri un bărbat în vârstă de 57 de ani, aflat în stare de inconștiență.

Din păcate, în ciuda aplicării protocolului de resuscitare, medicul prezent la fața locului a constatat decesul victimei.