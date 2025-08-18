Bicicletă furată din Germania, descoperită în PTF Siret în mașina unui ucrainean



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret efectuează cercetări în privinţa unui bărbat, în al cărui autoturism a fost descoperită o bicicletă, în valoare de 10.000 de lei, semnalată ca fiind furată din Germania.

Potrivit STPF Suceava, duminică, 18 august a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră, o persoană cu dublă cetățenie româno-ucraineană, în vârstă de 46 de ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în Ucraina.

În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră suceveni au descoperit o bicicletă pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente de proveniență.

Cu această ocazie, poliţiştii de frontieră, în cooperare cu lucrători din cadrul Agenției Frontex au constatat că bicicleta este semnalată ca furată, alerta fiind emisă de către autoritățile germane.

Bicicleta, în valoare de 10.000 lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar în cauză, poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalul cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.