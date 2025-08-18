Secretarul de stat Angelica Fădor anunță sprijin financiar direct pentru sinistrații din Suceava pentru reconstrucția locuințelor



Secretarul de stat în Ministerul de Interne și președinte al PNL Suceava, Angelica Fădor, a anunțat, luni, o decizie importantă a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) privind acordarea de sprijin financiar direct sinistraților din județele Suceava și Neamț.

Măsura vizează sprijinirea cetățenilor afectați de recentele calamități, pentru a-și reconstrui locuințele și a-și reface viețile.

Conform deciziei, ajutorul financiar va fi acordat în funcție de situația juridică și gradul de asigurare al locuințelor afectate:

Locuințele autorizate și asigurate vor beneficia de o acoperire de până la 90% din pagubele rămase după despăgubirea oferită de asigurator.

Casele autorizate, dar neasigurate vor primi un sprijin de 70% din valoarea pagubelor.

Locuințele fără autorizație și neasigurate vor beneficia de un ajutor de 50% din daune.

Casele fără autorizație, dar cu poliță de asigurare obligatorie, vor primi 70% din diferența dintre pagube și despăgubirea de la asigurator.

„Măsura este menită să asigure echitate și să ofere un sprijin real celor mai greu încercați, în funcție de situația juridică și gradul de asigurare a locuințelor”, a declarat Angelica Fădor.

Ea a subliniat că hotărârea reflectă angajamentul Guvernului Bolojan de a nu lăsa pe nimeni în urmă.

„Această hotărâre arată că Guvernul Bolojan nu lasă pe nimeni în urmă, ci răspunde cu responsabilitate și solidaritate atunci când românii trec prin clipe grele. Mulțumim pentru implicare și pentru faptul că statul își face datoria față de cetățenii săi atunci când au cea mai mare nevoie!”, a adăugat aceasta.