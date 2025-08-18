FOTO//Doi răniți la Câmpulung Moldovenesc într-un accident după ce o autoutilitară a ieșit în afara carosabilului



O autoutilitară a ieșit în afara părții carosabile, luni dimineața, pe DN17, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în urma incidentului, pompierii militari au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, fiind sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Două persoane, conștiente și cooperante, au suferit răni și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Ulterior, acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauza accidentului urmează să fie stabilită de polițiști.

Traficul în zonă a fost temporar afectat, iar poliția recomandă șoferilor să circule cu prudență.