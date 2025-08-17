Garda de Mediu Suceava spune că a predat proprietarului râsul scăpat în Fălticeni



Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, împreună cu un echipaj al Jandarmeriei, au intervenit în municipiul Fălticeni în urma unei sesizări privind prezența în libertate a unui exemplar de râs african (Caracal caracal), scăpat de la un deținător privat, a informat instituția.

Animalul a fost localizat și capturat în condiții de siguranță, fiind predat proprietarului, conform prevederilor legale, arată sursa citată.

Deținătorul a declarat că posedă documente justificative pentru animal, însă nu le-a putut prezenta la momentul intervenției.

Până la finalizarea verificărilor efectuate de Garda de Mediu Suceava, proprietarului îi este interzisă înstrăinarea temporară sau definitivă a exemplarului.

Garda de Mediu Suceava reamintește că deținerea și creșterea animalelor sălbatice pe teritoriul României sunt strict reglementate, iar nerespectarea cadrului legal atrage sancțiuni.

Siguranța cetățenilor și protecția biodiversității rămân priorități absolute pentru instituție, se mai arată în comunicat.