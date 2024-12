Diferențele majore dintre poker și celelalte jocuri de cazino

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Pokerul este un joc pe care îl găsești în oferta cazinourilor, însă între el și celelalte există diferențe majore. Toate jocurile de cazino au ca scop generarea distracției pentru cei pasionați, dar conceptul este diferit.

Cea mai importantă diferență este că pokerul nu este un joc de noroc în adevăratul sens al cuvântului. Pokerul este aproape în totalitate un joc de abilități. Dacă la sloturi, spre exemplu, rezultatele sunt stabilite pur și simplu pe baza norocului și nu pot fi influențate de acțiunile jucătorului, la poker lucrurile stau complet diferit.

Au fost făcute studii de specialitate care au demonstrat că, de cele mai multe ori, mâinile nu sunt câștigate de jucătorii cu cele mai bune cărți. Asta deoarece abilitățile fac diferența. Există posibilitatea ca un jucător să aibă o mână bună, dar să se retragă înainte de showdown, iar potul să fie luat de un alt jucător care a rezistat până la final.

În același timp, putem vedea că turnee majore precum WSOP au fost câștigate de mai multe ori de aceiași jucători. Nume precum Phil Hellmuth Jr. și Daniel Negreanu au obținut mai multe victorii în Main Event. Ceea ce ar putea fi aproape imposibil dacă norocul ar influența rezultatele din poker. E o demonstrație clară că în poker abilitățile chiar contează. Ca o comparație, imaginează-ți că un jackpot progresiv de la sloturi online ar fi câștigat de 10 ori de un singur jucător într-un interval de câțiva ani. Care ar fi șansele? Aproape zero, ca să nu spunem chiar nule.

La poker nu joci împotriva casei

O altă diferență majoră este legată de conceptul jocurilor. La poker nu vei juca împotriva casei (organizatorului de joc), ci împotriva unor alți oameni ca tine, cu aceeași pasiune. Profitul casei în poker este făcut strict din faptul că organizatorul încasează un mic procent din fiecare înscriere la turneu sau din ceea ce joci la mesele cash. În rest, vezi transparent în fiecare moment cât poți câștiga într-un turneu sau într-o partidă cash.

La celelalte jocuri de cazino, lucrurile stau diferit. Indiferent de jocul la care ne raportăm, casa are un avantaj. Jucătorul va juca împotriva casei și trebuie să fie mai norocos pentru a termina pe plus. La sloturi, casa are un avantaj între 1 și 10%, în funcție de fiecare joc. Este stabilit pe baza unui RTP (Return to Player). La ruletă, în versiunea europeană (cea mai populară din țara noastră), avantajul casei este dat de prezența unui 0 de culoare verde. În jocul de blackjack, casa este avantajată deoarece jucătorul trage întotdeauna primul. Există însă și avantaje pentru jucători, prin care pot micșora avantajul casei până la 0.5%.

Există însă și asemănări, indiferent de jocul pe care l-ai alege. Indiferent că vorbim despre poker sau despre celelalte jocuri de cazino, mizele sunt concepute în așa fel încât distracția să fie posibilă pentru toți utilizatorii. Online poți participa la turnee și partide cash cu mize destul de accesibile.

Mai mult decât atât, pe unele platforme cu jocuri poker online poți juca cu regularitate turnee Freeroll, fără taxă de înscriere, dar cu premii reale. Vorbim fie despre premii în bani, fie de posibilitatea de a obține intrări (tichete) la anumite evenimente. Și la sloturi și ruletă online mizele minime sunt destul de mici. La blackjack live mizele minime sunt ceva mai mari, dar tot în limite rezonabile.

Interacțiunea diferă

Jocul de poker plusează și prin interacțiunea pe care le-o oferă jucătorilor. Dacă aleg să meargă într-un cazinou sau într-un club de poker, ei pot discuta cu alți oameni pasionați. Ba chiar cei care participă constant la turnee live pot lega prietenii, deoarece în general sunt cam aceiași jucători. Și în pokerul online există posibilitatea de a discuta cu jucătorii prezenți la masă prin intermediul unei ferestre de chat.

Acest lucru este posibil și la ruletă și la blackjack live, însă la sloturi este imposibil. Fiecare joc are plusurile și minusurile sale, astfel că este recomandat să le încerci pe fiecare și să vezi care se potrivește cu stilul tău. Pokerul este un joc potrivit pentru cei care vor să se distreze și să își testeze abilitățile, deoarece au un control mai mare asupra acțiunii în raport cu celelalte jocuri de cazino.