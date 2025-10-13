Entorsă sau fractură? Cum îți dai seama când trebuie radiografie?



O accidentare la gleznă sau genunchi apare rapid, fie după o alunecare, o mișcare greșită la sport sau o simplă neatenție pe scări. Mulți ajung să se întrebe dacă durerea resimțită indică o entorsă sau o fractură. De multe ori, simptomele se suprapun și nu știi dacă să mergi direct la radiografie. În rândurile următoare vei găsi detalii clare pentru a recunoaște diferențele, situațiile în care radiografia devine necesară și de ce consultul medical rămâne cea mai sigură alegere.

Entorsa: ce înseamnă și cum o recunoști

O entorsă apare atunci când ligamentele – acele benzi care stabilizează o articulație – se întind prea tare sau se rup, de obicei după o mișcare bruscă. Glezna, genunchiul și încheietura mâinii apar cel mai frecvent afectate.

Semne tipice pentru entorsă:

Simți o durere medie sau puternică, suportabilă însă.

Observi umflarea zonei și sensibilitate la atingere.

Poate apărea o vânătaie.

Miști zona cu dificultate, dar fără deformări clare.

De exemplu, dacă ai făcut o mișcare greșită la fotbal și observi glezna ușor umflată, însă o poți sprijini, e posibil să fie o entorsă.

Medicul verifică articulația și poate recomanda radiografie ca să excludă o fractură. Pentru leziuni mai complicate ale ligamentelor, uneori solicită ecografie sau RMN. Dacă ești din zonă, fă o programare la Ortopedie în Brașov și asigură-te că nu e vorba despre ceva mai grav.

Tratamentul uzual include:

Protejarea zonei și repaus

Aplicarea de gheață

Compresie cu fașă elastică

Ridicarea membrului afectat

De obicei, primești indicații pentru fizioterapie și, în rare cazuri, intervenție chirurgicală. Perioada de recuperare variază, între două și 12 săptămâni, în funcție de cât de gravă e leziunea. Dacă nu respecți recuperarea, pot apărea probleme precum instabilitate a articulației sau artroză.

Fractura: definiție, simptome și ce trebuie să faci

O fractură înseamnă ruperea, completă sau parțială, a unui os, apărută de obicei după un impact puternic. Oasele cel mai des afectate sunt cele ale membrului superior sau inferior.

Simptomele care anunță fractura:

Durere intensă, greu de tolerat, care crește la cea mai mică mișcare.

Deformarea evidentă a zonei.

Nu poți mișca sau folosi partea afectată.

Umflare rapidă, vânătăi extinse.

Poate apărea un sunet asemănător unei crăpături la momentul accidentării.

Uneori se vede o rană deschisă sau sângerare.

Dacă, de exemplu, ai căzut pe antebraț și acesta arată deformat, nu-l poți mișca și durerea e puternică, cel mai probabil te confrunți cu o fractură și trebuie să mergi rapid la medic.

Pentru diagnostic sigur, radiografia clarifică situația. În caz de fracturi complexe, medicul poate solicita și o tomografie sau un RMN. Imobilizarea cu ghips sau, uneori, intervenția chirurgicală, reprezintă soluțiile principale.

Neglijarea fracturii poate duce la pierderea mobilității, leziuni ale nervilor sau chiar necroză osoasă.

Cum le diferențiezi și când se impune radiografia

Recunoașterea rapidă a entorsei și fracturii te ajută să acționezi corect. Iată o comparație practică:

Simptom Entorsă Fractură Durere Moderată, gestionabilă Intensă, deranjantă Deformare Fie absentă, fie subtilă Vizibilă, evidentă Mișcare Limitată, dar posibilă Imposibilă sau extrem de dificilă Umflare Este, dar nu foarte mare Apare repede, e accentuată Zgomot la accident Rar Des, de tip “crăpătură”

Solicită radiografie dacă:

Durerea nu cedează și nu reușești să miști sau să sprijini zona.

Observi o deformare.

Ai căzut de la înălțime sau traumatismul a fost sever.

Umflătura și vânătăile apar repede și sunt extinse.

Simptomele nu se îmbunătățesc după câteva ore și persistă.

Ce pași urmezi și de ce contează consultul medical

Imobilizează imediat zona, aplică gheață și încearcă să o ții ridicată. Nu încerca să miști membrul afectat dacă suspectezi fractură. Evită automedicația. Adresează-te cât mai repede medicului, mai ales dacă ai dureri mari, sângerare, deformare sau incapacitate de a mișca zona.

Tratamentul greșit sau întârziat poate agrava problema și poate crea dureri pe termen lung sau mobilitate scăzută. Radiografia oferă certitudine în cazul fracturii, dar uneori e doar un prim pas din investigații, mai ales dacă medicul suspectează leziuni ale ligamentelor.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul de specialitate. Dacă simptomele persistă sau ai îngrijorări, contactează medicul cât mai repede. Prevenția și controalele regulate mențin sănătatea oaselor și articulațiilor pe termen lung.

