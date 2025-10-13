Gheorghe Șoldan, între favoriții din aripa „lupilor tineri ” din PSD pentru o funcție de prim-vicepreședinte



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Congresul PSD, programat cel mai probabil pentru 7-9 noiembrie, ar urma să fie un moment de restart pentru partid, cu negocieri intense pentru funcțiile de conducere.

Potrivit news.ro, printre pozițiile cheie se numără cea de secretar general, unde europarlamentarul Claudiu Manda pare favorit, dar atenția se concentrează și pe cele patru fotolii de prim-vicepreședinte. Aici, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, se luptă activ pentru un loc, poziționându-se ca un reprezentant al „lupilor tineri” din administrația locală, după victoria sa răsunătoare împotriva liberalului Gheorghe Flutur anul trecut.

Surse din interiorul PSD dezvăluie că Șoldan, un politician ambițios din Bucovina, face o campanie susținută în partid pentru a obține una dintre cele patru poziții de prim-vicepreședinte. Alegerea sa ar consolida influența tinerilor lideri locali în conducerea centrală, aducând un suflu proaspăt organizației sucevene, care a demonstrat forță electorală în ultimii ani.

„Șoldan reprezintă generația care a preluat puterea în teritoriu și acum vrea să urce la masa mare”, spun surse politice.

Competiția pentru cele patru funcții de prim-vicepreședinte este acerbă, cu candidați de calibru care negociază alianțe în culise. Printre favoriți se numără europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, susținut direct de președintele interimar Sorin Grindeanu, ministrul Energiei Bogdan Ivan – susținut de liderul PSD Bistrița, Radu Moldovan – și Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, aliat al actualului secretar general Paul Stănescu.

Pentru al patrulea loc jocurile se fac între „lupii tineri” precum Șoldan, Corneliu Ștefan (președinte CJ Dâmbovița, cu un scor electoral de aproape 60% anul trecut) și primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu.

Pentru Șoldan, obținerea funcției de prim-vicepreședinte ar însemna nu doar o promovare personală, ci și un semnal clar că PSD pariază pe lideri locali cu rezultate concrete, capabili să extindă influența partidului în teritoriu.