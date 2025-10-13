Gheorghe Șoldan anunță că CJ Suceava a finalizat lucrările pentru modernizarea sistemului de aterizare instrumental (ILS CAT III) la Aeroportul Suceava care devine al doilea din țară cu un asemenea sistem



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat finalizarea lucrărilor pentru modernizarea sistemului de aterizare instrumental (ILS CAT III) la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, un proiect mult așteptat care rezolvă o problemă majoră a zborurilor din regiune.

„Am dus la capăt un proiect așteptat de ani de zile, care va permite operarea zborurilor în condiții de vizibilitate redusă.

Practic, principala problemă care, ani la rând, a dus la curse anulate, deviate sau întârziate și a ținut departe de Suceava companiile aeriene va fi, în sfârșit, înlăturată”, a declarat Șoldan.

Lucrările, finanțate din bugetul propriu al Consiliului Județean și finalizate în câteva luni, au pregătit infrastructura pentru etapa finală, care presupune instalarea echipamentelor de către ROMATSA și testările de zbor.

Procesul este estimat să se încheie până la finalul anului, moment în care Suceava va deveni al doilea aeroport din România dotat cu ILS CAT III.

„Acest sistem va crește siguranța zborurilor și va reduce semnificativ inconvenientele cauzate de vremea nefavorabilă, în beneficiul pasagerilor și al companiilor aeriene”, a adăugat președintele.

În paralel, aeroportul se pregătește pentru construirea unui nou terminal de 10.000 mp și modernizarea platformei de îmbarcare-debarcare.

Totodată, din decembrie, Wizz Air va redeschide baza aeriană din Suceava, introducând opt noi rute.