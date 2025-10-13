Procesiune cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților



Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților anunță organizarea, pentru al șaselea an consecutiv, a unei procesiuni cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, în parohiile și mănăstirile eparhiei.

Evenimentul, care va avea loc în zilele de 21 și 22 octombrie 2025, se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în semn de mulțumire pentru mijlocirea rugăciunilor sfântului și pentru mângâierea credincioșilor.

Racla cu cinstitele moaște și icoana Sfântului Ioan cel Nou vor străbate cele cinci protopopiate ale eparhiei – Suceava I, Suceava II, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni și Rădăuți.

Procesiunea va include și zona Broșteni, grav afectată de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, pentru a aduce alinare comunităților care au suferit pierderi majore.

Călătoria va începe în dimineața zilei de 21 octombrie, când racla va pleca de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” și va poposi pentru momente de rugăciune în localități precum Ilișești, Mănăstirea Humor, Gura Humorului, Mănăstirea Voroneț, Vama, Frumosu, Mănăstirea Moldovița, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Mănăstirea Gheorghițeni, Crucea, Broșteni, Schitul Stânișoara, Poiana Mărului, Căminul de Bătrâni „Sfântul Proroc Ilie” – Suha, Mălini, Găinești, Mănăstirea Slatina, Cornu Luncii, Baia, Bogdănești, Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, Mănăstirea Râșca, Mănăstirea Cămârzani și Fălticeni.

În noaptea de 21 spre 22 octombrie, racla va rămâne la Catedrala „Învierea Domnului” din Fălticeni, unde se vor oficia Slujba Privegherii și Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Ioan cel Nou. Miercuri, 22 octombrie, procesiunea va continua în localități precum Spitalul Municipal Fălticeni, Mănăstirea Buciumeni, Rădășeni, Dumbrava, Horodniceni, Vornicenii Mari, Măzănăești, Drăgoiești, Berchișești, Valea Moldovei, Mironu, Capu Câmpului, Capu Codrului, Păltinoasa, Cacica, Pârteștii de Jos, Humoreni, Soloneț, Cajvana, Botoșana, Arbore, Iaslovăț, Mănăstirea Bogdana, Dornești Negostina, Siret, Grămești, Mănăstirea Bălinești, Zamostea, Dealu, Șerbănești, Grigorești, Siminicea, Salcea, Dumbrăveni, Bursuceni, Corocăești, Verești, Udești, Bosanci, Ipotești și Suceava.

La finalul procesiunii, moaștele vor fi așezate în Paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, biserica mare aflându-se într-un proces amplu de renovare.

Evenimentul, care a debutat în 2020 pentru încetarea pandemiei și continuă din 2022 ca mulțumire pentru ocrotirea sfântului, aduce lumină și speranță credincioșilor din eparhie.