Bucovina, ținutul mănăstirilor la care te rogi pentru miracole la fiecare curbă

Duminică, 12 octombrie 2025, ar fi trebuit să fie o zi de odihnă pentru suceveni care să se bucure de o pauză de la agitația săptămânală, dar a devenit din nou o zi marcată de accidente care au adăugat o nouă cruce imaginară la marginea șoselei.

La Frătăuții Vechi, șoferul „fumat” al unui Lexus care depășea pe linia continuă a nenorocit o familie, iar la Gura Humorului doi motocicliști fără permis au intrat în coliziune pentru că unul depășea prin dreapta, iar celălalt vira fără să se asigure.

Județul Suceava, se remarcă în ultima vreme nu prin peisajele sale feerice, mănăstiri și munți, ci prin statistici care îngheață sângele în vene: un număr alarmant de accidente grave care transformă fiecare kilometru de asfalt în potențială scenă a unei tragedii.

Deși știm cu toții că avem o infrastructură rutieră deficitară, că nu există drumuri de mare viteză, avem în continuare pe șosele acei „eroi” ai volanului care cred că regulile sunt pentru fraieri care se urcă beți sau drogați la volan, conduc autovehicule fără permis, iar consecința este că numărul accidentelor rutiere grave e din nou în creștere după ce județul Suceava a reușit să scape de primul loc ani la rând la accidente mortale.

România, în ansamblu, rămâne campioană europeană la mortalitate rutieră – 77 de decese la un milion de locuitori în 2025, de două ori media UE –, iar Suceava contribuie în mare măsură la acest clasament rușinos.

Conform datelor Poliției Județene Suceava, în primele șapte luni ale anului 2025, județul a înregistrat 70 de accidente rutiere grave, soldate cu 24 de decedați (o scădere de 21% față de 2024), 47 de răniți grav și 36 de răniți ușor. În aceste accidente au fost implicați 102 conducători auto, 38 de pasageri și 17 pietoni. Din total, 67 de accidente (95,71%) s-au petrecut în localități, iar 49 (70%) au avut loc în zone rurale, față de doar 21 în urban. Aceste cifre, deși arată o ușoară îmbunătățire, ascund drame umane: fiecare procent reprezintă o familie distrusă, un copil orfan sau un destin frânt.

Acțiunile poliției sucevene care organizează, cât de des e posibil, misiuni în sistem integrat, par să nu conteze în fața celor care au mentalitatea de „mie nu mi se întâmplă”.

Ce așteptări poți avea de la un adolescent care vede că tatăl conduce după ce s-a ridicat de la masa din bar deși are permisul suspendat sau nu a avut niciodată permis? Te întrebi cum pot copii să fie văzuți la volanul unor tractoare sau conducând motociclete sau scutere deși nu au permis, iar părinții lor le permit și unii chiar îi și încurajează?

Din păcate, în prezent, Bucovina-Ținutul Mănăstirilor, a ajuns să fie zona mănăstirilor în care mergi să te rogi pentru un miracol la fiecare curbă.

Suceava merită însă mai mult decât să fie sinonim cu durerea generată de conducători auto inconștienți.