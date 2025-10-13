Sorin Grigore, convocat la naționala de handbal pentru stagiul de pregătire și „Trofeul Carpați”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Jucătorul echipei CSU Suceava, Sorin Grigore, a fost convocat de selecționerul George Buricea la echipa națională de handbal a României.

Sportivul va participa la un stagiu de pregătire programat în perioada 25 octombrie – 3 noiembrie, la Baia Mare. Acest stagiu se va încheia cu participarea la cea de-a 48-a ediție a turneului internațional „Trofeul Carpați”, care va reuni reprezentativele României, Ucrainei, Georgiei și Slovaciei.

Convocarea lui Sorin Grigore reprezintă o recunoaștere a performanțelor sale constante la nivelul Ligii Naționale și o oportunitate de a-și demonstra valoarea pe scena internațională.

„Trofeul Carpați” este un eveniment de tradiție, care oferă naționalei României șansa de a se pregăti în fața unor adversari puternici înaintea viitoarelor competiții oficiale.