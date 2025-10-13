ISTORIE și MUZICĂ, ediția a IV-a: O călătorie culturală memorabilă la Rădăuți!



Seria culturală interdisciplinară ISTORIE și MUZICĂ, care a îmbinat momente semnificative din istoria României cu muzica clasică, aflat la a IV-a ediție s-a desfășurat în perioada 1-9 octombrie 2025, la Rădăuți.

Evenimentele s-au desfășurat la Casa de Cultură, Muzeul Mănăstirii Bogdana și Templul Mare, marcând momente importante ale anului cultural 2025.

Ediția, ce a debutat în Ziua Internațională a Muzicii (1 octombrie), a adus în prim-plan invitați de marcă: actrița Maia Morgenstern, dramaturgul Matei Vișniec, Preasfințitul Damaschin Dorneanul, muzicologul Constantin Răileanu, Ansamblul cameral de muzică veche Anton Pann, flautistul Ion Negură, NSCo Ensemble (Andrei Mihail Radu, Corina Răducanu, Eugen Dumitrescu, Ovidiu Foca), Corala „Sfântul Leontie” Rădăuți și istoricul Daniel Hrenciuc, moderatorul festivalului.

Pe 1 octombrie, Ansamblul Anton Pann a deschis seria la Casa de Cultură cu un program de muzică veche din creațiile lui Dimitrie Cantemir, Anton Pann și George Ucenescu, bazat pe culegerile Codex Transilvanae, Codex Moldavae și Codex Anonimus.

Pe 3 octombrie, Daniel Hrenciuc, Constantin Răileanu și NSCo Ensemble au evocat perioada interbelică prin O viață dedicată muzicii – Gică Petrescu 110.

Centenarul Bisericii Ortodoxe Române a fost marcat pe 5 octombrie la Muzeul Mănăstirii Bogdana, alături de Preasfințitul Damaschin Dorneanul și Corala „Sfântul Leontie”.

Pe 7 octombrie, Matei Vișniec și Daniel Hrenciuc au discutat despre puterea cuvintelor în cadrul Eu sunt cuvântul OM, însoțiți muzical de Ion Negură, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu.

Ediția s-a încheiat pe 9 octombrie, de Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului, la Templul Mare, unde Maia Morgenstern și Klezmer Band au oferit un moment emoționant, combinând mărturii istorice cu îndemnul „Să nu uităm!” și „Să ne bucurăm de viață!”.

Organizat de Casa de Cultură Rădăuți, Primăria Municipiului Rădăuți și Asociația Klavier ART, cu Ovidiu Foca (director) și Corina Răducanu (director artistic), în parteneriat cu Protopopiatul Rădăuți și Comunitatea Evreilor Rădăuți, festivalul a reunit istoria și muzica într-o experiență culturală memorabilă.