COD GALBEN de ceață în județul Suceava

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți dimineața, o atenționare cod galben de ceață pentru județul Suceava valabilă până la ora 10:00.

Sunt afectate localitățile Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Cârlibaba, Breaza, Coșna, Ciocănești.

Potrivit ANM, în zona avertizată se va semnala ceață densă ce va reduce vizibilitatea local sub 200 m, izolat sub 50 m. În funcție de condițiile locale, se pot forma ghețuș sau chiciură.