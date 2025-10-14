Incendiu devastator în Vadu Moldovei: O locuință cuprinsă de flăcări din cauza unui scurtcircuit



Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de 13 spre 14 octombrie în localitatea Vadu Moldovei. Evenimentul a fost anunțat la ora 1:26, când a fost primit apelul la numărul de urgențe 112.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Fălticeni, sprijiniți de lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Vadu Moldovei și Râșca, au mobilizat patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD.

La fața locului, echipajele au găsit acoperișul și planșeul unei locuințe mistuite de flăcări, cu risc iminent de propagare la construcțiile vecine.

Intervenția susținută a pompierilor a permis lichidarea incendiului la ora 3:40, după aproape două ore de luptă cu focul. Pagubele au fost semnificative: acoperișul casei a ars pe o suprafață de circa 110 metri pătrați, iar planșeul interior pe aproximativ 70 de metri pătrați. Flăcările au distrus și au degradat bunuri din interiorul locuinței și din zona adiacentă.

Potrivit primelor estimări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit la un conductor electric defect.