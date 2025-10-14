Managerul Spitalului Fălticeni, dr. Vlad Morariu, anunță investiții de 12,51 milioane de lei din fonduri europene pentru extinderea serviciilor de îngrijiri paliative



Managerul Spitalului municipal Fălticeni, medicul Vlad Morariu, a declarat, marți, că a fost aprobată finanțarea din fonduri europene a proiectului ce vizează dezvoltarea și extinderea serviciilor de îngrijiri paliative, urmând ca în perioada următoare să se semneze contractul de finanțare.

El a explicat că proiectul este realizat de unitatea medicală în parteneriat cu Primăria Fălticeni, iar valoarea totală este de 12,51 milioane de lei, din care 98 la sută din finanțare este din fonduri europene, iar 2 la sută din veniturile proprii ale spitalului.

Medicul Vlad Morariu a spus că termenul de execuție a lucrărilor este de 12 luni din momentul semnării contractului de finanțare.

„Sperăm ca semnarea contractului să fie cât mai repede, ca să putem începe lucrările”, a precizat managerul spitalului care a mulțumit pentru sprijin Consiliului Local Fălticeni și primarului Cătălin Coman.

Morariu a menționat că transformarea Compartimentului de îngrijiri paliative, care funcționează în prezent într-o clădire veche din Vadu Moldovei, în secție consolidată, cu 26 de paturi, este posibilă prin relocarea într-o clădire din municipiul Fălticeni, situată pe strada Aleea Nucului.

El a mai spus că reabilitarea, amenajarea și dotarea cu echipamente medicale și nemedicale a acestei clădiri se va realiza prin proiectul care a fost aprobat pentru finanțare cu fonduri europene.

Clădirea în care funcționează în prezent Compartimentul de Îngrijiri Paliative de la Vadu Moldovei ar urma să fie predată primăriei.