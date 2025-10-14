Percheziții și rețineri dispuse de Poliția Suceava în cazul unui accident rutier asumat de altă persoană decât cea vinovată



Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava, sprijiniți de Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, tehnicieni criminaliști din cadrul Serviciului Criminalistic și polițiști din Fălticeni, au efectuat, luni, cinci percheziții domiciliare autorizate de Judecătoria Suceava.

Acestea au vizat trei domicilii ale unor persoane fizice și un punct de lucru al unei societăți comerciale din Fălticeni, precum și un imobil din Rădășeni.

Perchezițiile au fost realizate în cadrul unui dosar penal ce investighează infracțiunile de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului, favorizarea făptuitorului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Cazul se referă la un accident rutier produs pe 22.09.2025, la ora 23:35, pe DN 2, implicând un autoturism Audi A8.

Investigațiile au relevat că vehiculul ar fi fost condus de un suspect care avea o alcoolemie de 1,46 g/l alcool pur în sânge și care a părăsit locul accidentului fără acordul autorităților.

Un alt suspect a revendicat ulterior că el ar fi fost la volan.

În timpul perchezițiilor, au fost confiscate dispozitive electronice și terminale mobile, care vor fi analizate pentru completarea probatoriului.

De asemenea, au fost puse în executare patru mandate de aducere pentru suspecți și martori, aceștia fiind audiați la sediul Biroului Rutier Suceava.

Unul dintre suspecți, cercetat pentru vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului, a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani.

Celălalt suspect, cercetat pentru favorizarea făptuitorului, a fost de asemenea reținut pentru 24 de ore, fiind încarcerat în același centru.

Cercetările continuă sub coordonarea Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava.