Femeie din Suceava, victimă a unei înșelăciuni online. Ea a solicitat un credit pe care nu l-a primit, dar în schimb are de plătit ratele bancare

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, luni, de o femeie cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune.

Conform constatărilor poliției, la începutul lunii septembrie 2025, reclamanta a accesat o reclamă pe o rețea de socializare care promitea acordarea unui credit online de până la 6.000 de lei.

Ulterior, aceasta a fost redirecționată pe o aplicație de mesagerie, unde a comunicat cu un cont de afaceri numit „AceCredit”.

În cadrul conversației, femeia a furnizat datele personale de pe cartea de identitate și informațiile de pe un card bancar emis de o bancă cunoscută, în vederea obținerii unui credit de 4.000 de lei.

După ce a pierdut contactul cu administratorii contului, pe 10.10.2025, victima a primit un SMS de la o entitate care se prezenta drept banca „AVINTO”, prin care era informată că are de plătit o rată de 290 de lei, scadentă la 15.10.2025.

În urma unei discuții telefonice cu presupuși angajați ai băncii „AVINTO”, victima a aflat că nu a primit suma creditului solicitat și a fost sfătuită să sesizeze poliția.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune, conform art. 244 alin. 1 din Codul Penal, cazul fiind în curs de soluționare de către Biroul de Investigații Criminale.