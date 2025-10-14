Tânăr din Suceava, arestat preventiv pentru furt calificat și viol asupra unui minor



Biroul Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava, a probat activitatea infracțională a unui tânăr de 23 de ani, domiciliat în municipiul Suceava, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și viol asupra unui minor.

Potrivit anchetei, în perioada 16.06.2025 – 21.07.2025, suspectul a pătruns fără drept în locuința unei femei din municipiul Suceava, de unde a sustras o butelie de gaz plină, cu furtun, cauzând un prejudiciu de 600 de lei.

De asemenea, la data de 19.07.2025, în jurul orei 13:50, în proximitatea unui magazin din comuna Șcheia, tânărul a abordat o minoră de 16 ani, cu care s-a deplasat ulterior cu un autoturism la o locuință din Suceava, unde au întreținut raporturi sexuale consimțite.

Într-o altă cauză, la data de 03.07.2025, în jurul orei 13:30, același suspect a pătruns în curtea unei locuințe din Suceava, pe strada Mitocului, prin escaladarea gardului, și a sustras o bicicletă dintr-un garaj neasigurat, cauzând un prejudiciu de 800 de lei. Bunul sustras a fost recuperat.

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, emisă luni s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru infracțiunile de furt calificat și viol săvârșit asupra unui minor .

Totodată, cele două cauze penale au fost reunite pentru o mai bună înfăptuire a justiției.

Luni suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Judecătorul a admis propunerea, iar tânărul a fost încarcerat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Iași.