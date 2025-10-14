Accident rutier în Vadu Moldovei: Un bărbat rănit după ce a intrat cu mașina într-un un copac



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier cu un rănit s-a produs, marți după amiaza, pe raza localității Vadu Moldovei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, un autoturism a părăsit carosabilul și s-a izbit de un copac.

La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Salvatorii au găsit la locul accidentului o victimă, un bărbat conștient, care nu era încarcerat.

Acesta a primit primul ajutor medical la fața locului, fiind ulterior transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauzele accidentului urmează să fie stabilite de ancheta polițiștilor.