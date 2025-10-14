Primăria Suceava clarifică situația reabilitării străzii Traian Popovici din Burdujeni: Municipalitatea trebuie să devină proprietarul terenului care se suprapune cu traseul străzii



Primăria Municipiului Suceava a abordat marți nemulțumirile exprimate de locuitorii străzii Traian Popovici din cartierul Burdujeni, legate de amânarea reabilitării acestei străzi.

Într-un comunicat oficial, autoritățile au recunoscut disconfortul cetățenilor, exprimând regretul pentru promisiunile nerealizate făcute în februarie 2019 de fostul primar privind asfaltarea străzii.

Pentru a demara lucrările de proiectare și includerea străzii Traian Popovici în planul de investiții, Primăria Suceava trebuie să devină proprietarul terenului pe care se află trama stradală și să îl intabuleze.

Acest proces necesită donația suprafețelor de teren din partea proprietarilor ale căror parcele se suprapun peste traseul străzii.

Reprezentanții primăriei au făcut un apel către locuitori să se implice activ în acest demers, subliniind că protestele și discuțiile aprinse din mediul online nu contribuie la rezolvarea situației.

„Sperăm ca locuitorii să își canalizeze energiile în această direcție, întrucât zgomotul și agresivitatea de pe rețelele de socializare nu au nicio finalitate”, se arată în comunicat.

Primăria Suceava reafirmă angajamentul pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, precizând că reabilitarea străzilor din municipiu se realizează planificat, în funcție de priorități, cadrul legal și argumentele tehnice. Autoritățile promit să continue demersurile pentru modernizarea infrastructurii, acolo unde condițiile permit.

Reamintim că în februarie 2019 primarul de atunci, Ion Lungu, declara că a luat la pas cartierele pentru a stabili care sunt străzile pe care urmează să fie asfaltate.

El a anunțat la vremea respectivă, în urmă cu aproape 7 ani, că vor fi asfaltate străzile Crângului (Burdujeni Sat), Barbu Delavrancea (Burdujeni Sat), Ștefan Luchian (Burdujeni Sat), Ștefan Tomșa (Zona centrală), Micșunelelor (Ițcani), Traian Țăranu (Obcini), pct. Șerban Rusu Arbore (zona ANL), Traian Popovici (zona Laniște), Eugen Lovinescu (Aleea Dumbrăvii), pct. Dumitru Dacian (Aleea Dumbrăvii) , Eternității (Burdujeni Sat), Emil Cioran, Nicolae Titulescu, Iuliu Maniu (Zona Tătărași), Ștefan Dracinschi (Zona centrală), Dobrilă Eugen (Burdujeni Sat), Epaminonda Bucevschi (Ițcani), Solidarității (Zona centrală), Zimbrului (Zona centrală), Nicolae Cătănescu (Laniște), Petru Comărnescu (Zona Tătărași), Andrei Bernath (Ițcani), Decebal (Ițcani), Vasile Lupu (Ițcani) și Dragomirna(Ițcani).