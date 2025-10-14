Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava investește în viitorul studenților prin stagii de practică și sprijin antreprenorial



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) continuă să sprijine formarea profesională a studenților săi prin proiectul „Pro(activ) pe piața muncii – Practică-ți viitorul!”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European+, Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

Potrivit USV, în anul universitar curent, 127 de studenți vor beneficia de stagii extinse de practică și formare antreprenorială, susținute printr-un pachet financiar ce include subvenții și kituri de practică în valoare totală de 185.420 de lei, precum și premii de 26.000 de lei.

În anul universitar 2024-2025, alți 128 de studenți au beneficiat de oportunități similare, incluzând stagii de practică prelungite de la 3 săptămâni la 3 luni, 128 de burse în valoare totală de 69.120 de lei, kituri de practică (rucsac, agendă, pix metalic, sticlă termos, baterie externă) în valoare de aproximativ 920 de lei per student și premii de 26.000 de lei acordate celor mai merituoși 20 de studenți la Gala Pro(activ) 2025.

De asemenea, USV a investit 142.887,27 lei în amenajarea și dotarea unui centru modern de practică pentru studenți.

Pentru anul universitar 2025-2026, USV planifică beneficii pentru 127 de studenți, incluzând:

Stagii de practică de trei luni (mai-iulie 2026) la agenți economici din județul Suceava, sub îndrumarea tutorilor de practică;

127 de subvenții de 540 de lei per student;

127 de kituri de practică, evaluate la circa 920 de lei fiecare;

Un concurs de planuri de afaceri la Gala Pro(activ) 2026, cu premii totale de 14.000 de lei (1 premiu I – 4.000 lei, 2 premii II – 2.500 lei, 3 premii III – 1.000 lei, 4 mențiuni – 500 lei);

Un concurs de idei inovative, cu premii totale de 12.000 de lei (1 premiu I – 3.000 lei, 2 premii II – 2.000 lei, 3 premii III – 1.000 lei, 4 mențiuni – 500 lei).

Prin acest proiect, USV își reafirmă angajamentul pentru pregătirea practică a studenților și facilitarea tranziției acestora către piața muncii, consolidând parteneriatele cu mediul economic și oferind competențe esențiale pentru viitoarele lor cariere, a precizat managerul de proiect, conf. univ. dr. Carmen Boghean.