Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează evenimentul „La un ceai cu specialiștii” pentru susținerea studenților cu dizabilități

Joi, 16 octombrie 2025, începând cu ora 11:00, în sala E129, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) găzduiește evenimentul „La un ceai cu specialiștii”, dedicat studenților cu dizabilități, celorlalți studenți, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și de cercetare de la șase facultăți: Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale.

Invitatul special al evenimentului este doamna Angela Achiței, antreprenor social și președinte al ADV Iași.

Evenimentul face parte din proiectul „Dizabilitatea nu este un impediment! Educație pentru toți la USV (DIZAB-USV)”, cod CNFIS-FDI-2025-F-0660, care își propune să faciliteze accesul și participarea elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional al USV.

Proiectul include activități dedicate atât studenților cu dizabilități, cât și altor studenți, cadre didactice și personal implicat în procesul didactic.

Pe lângă acest eveniment, în cadrul proiectului vor fi organizate și alte activități, precum sesiuni suplimentare „La un ceai cu specialiștii” și un târg al locurilor de practică, voluntariat și internship, cu participarea unor experți din sectorul public și privat care lucrează cu persoane cu dizabilități.