Spectacolul „Zânele nu bat la ușă”, o poveste captivantă despre copilărie și responsabilitate, la Auditorium „Joseph Schmidt” al USV

Casa de Cultură a Studenților Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, invită publicul la spectacolul „Zânele nu bat la ușă”, o adaptare scenică după Silvia Kerim, realizată de studenții anului III de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP), promoția 2026.

Evenimentul va avea loc miercuri, 15 octombrie 2025, în Auditorium „Joseph Schmidt”, cu două reprezentații programate la orele 16:00 și 18:00.

Piesa combină umorul, poezia, muzica și fantezia, oferind o poveste captivantă despre copilărie și responsabilitate.

Prin interpretarea tinerilor actori, personajele inspirate din basme prind viață, transmițând un mesaj educativ și sensibil, potrivit atât pentru copii, cât și pentru întreaga familie.

„Vrem să apropiem teatrul de cei mici și să arătăm că arta poate fi educativă și fermecătoare. Publicul va păși într-o lume unde imaginația și emoția se întâlnesc”, declară coordonatorii proiectului, lector univ. dr. Otilia Năstuța și lector univ. dr. Oana-Ruxandra Hrișcă.

Detalii eveniment:

Data: 15 octombrie 2025

Orele: 16:00 și 18:00

Locație: Auditorium „Joseph Schmidt”, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Bilete: 15 lei (elevi, studenți, pensionari) / 25 lei (public general)

Puncte de vânzare bilete: Casa de Cultură a Studenților Suceava (str. Zorilor, lângă Auto Albina), la intrare sau online pe iabilet.ro

