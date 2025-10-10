Expoziția Taberei de pictură a MNB de la Mănăstirea Humorului va putea fi vizionată la Muzeul de Istorie



Muzeul Național al Bucovinei invită publicul interesat la vernisajul expoziției „Tabăra de pictură de la Mănăstirea Humorului – 2025”, care va avea loc miercuri, 15 octombrie 2025, ora 13, în Foaierul Muzeului de Istorie, Str. Ștefan cel Mare nr. 33, Suceava.

Expoziția prezintă 32 de lucrări realizate în cadrul taberei de creație de către 15 artiști contemporani: Dacian Andoni, Ovidiu Buzec, Ștefan Coman, Adriana Frățilă, Răzvan Horobeț, Oana Hrișcă, Doina Mihăilescu, Dan Mohanu, Niculai Moroșan, Cela Neamțu, Ana Maria Ovadiuc, Dinu Săvescu, Mihai Sârbulescu, Liviu Suhar, Petre Velicu.

Evenimentul are o semnificație specială, marcând 40 de ani de la înființarea grupului PROLOG și centenarul nașterii lui Paul Gherasim, fondator al grupării și personalitate marcantă a artei românești moderne.

În semn de omagiu, membrii PROLOG – Constantin Flondor, Christian Paraschiv, Horia Paștina și Valentin Scărlătescu – au donat muzeului șase lucrări de pictură, care vor îmbogăți colecția de artă contemporană a instituției și vor contribui la ilustrarea evoluției și coerenței estetice a grupului PROLOG.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.