Pagube de circa 100.000 de euro într-un incendiu într-o gospodărie din Izvoarele Sucevei izbucnit de la o afumătoare

Polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au fost alertați, joi după amiaza în jurul orei 17:00, prin apel la 112 de către un localnic din satul Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei, cu privire la un incendiu izbucnit la locuința sa.

La sosirea echipajului de poliție, s-a constatat că incendiul afectase grav mai multe anexe și parțial casa de locuit.

Casa de locuit a fost afectată, dar intervenția promptă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului către locuința vecină, evitând pagube suplimentare.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii miliari ai Secției de pompieri Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Izvoarele Sucevei, au intervenit cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Bobeica.

La sosirea echipajelor, ardeau construcțiile din gospodărie, cu pericol de propagare la vecinătăți.

Incendiul a fost lichidat la ora 22:10 și, cel mai probabil, a izbucnit din cauza unui foc deschis în spații închise. Mai precis, în interiorul unei magazii de lemne, era amenajată o afumătoare, la care s-au aprins grăsimile. Flăcările s-au extins cu rapiditate la toate construcțiile din gospodărie, majoritare din lemn.

Incendiul a fost cauzat de o afumătoare improvizată, în care focul deschis, utilizat pentru afumarea unor produse alimentare, a generat o flacără ce s-a extins rapid din cauza temperaturilor ridicate și a grăsimii produselor nesupravegheate.

În flăcări au ars casa de locuit (parțial), un atelier de tâmplărie, un adăpost de animale, două depozite de furaje și o magazie de lemne, pe o suprafață totală de aproximativ 300 de metri pătrați. De asemenea, s-au degradat bunuri din interiorul clădirilor afectate: aparate electrocasnice, obiecte de mobilier, unelte și utilaje pentru prelucrarea lemnului și altele. Din păcate, în incendiu au pierit cinci găini și un vițel.

Nu s-au înregistrat victime omenești, iar pompierii au salvat restul casei proprietarului și locuința învecinată, cu bunurile aferente.

Proprietarul a precizat că nu deține o poliță de asigurare pentru imobil sau anexe și estimează pagubele la peste 100.000 de euro, fără a putea oferi o valoare exactă.