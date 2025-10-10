Drumul modernizat și apoi blocat la Ipotești. Consilierul județean Ștefan Cucoradă spune că soluția este un parteneriat cu CNAIR



Consilierul județean AUR Suceava, Cucoradă Ștefan Florin, critică dur administrația locală PNL din Ipotești pentru situația drumului blocat din comună, considerând-o o dovadă clară a ineficienței și pasivității autorităților.

Într-o declarație publică, acesta atrage atenția asupra faptului că, deși s-au cheltuit peste 1 milion de euro din fonduri publice pentru modernizarea drumului, acesta nu poate fi folosit afectând grav comunitatea locală.

Locuitorii din Ipotești se confruntă zilnic cu traficul blocat dimineața și seara pe drumul județean care leagă comuna de Municipiul Suceava, drumul modernizat fiind, în prezent, inutilizabil.

Consilierul AUR subliniază că situația putea fi evitată dacă Primăria Ipotești ar fi încheiat un acord de asociere cu CNAIR încă de la demararea lucrărilor.

Acest parteneriat ar fi permis realizarea unui proiect tehnic pentru semnalizarea rutieră, benzile de accelerare și decelerare, precum și banda de stocaj pentru virajul la stânga, conform avizului Direcției Rutiere București.

„Un demers administrativ simplu, aplicat cu succes în alte localități, a fost ignorat de administrația PNL, punând în pericol siguranța cetățenilor și ducând la închiderea drumului de către Poliția Rutieră”, a declarat Cucoradă Ștefan Florin.

Consilierul face un apel public către Primăria Ipotești, cerând:

Inițierea de urgență a parteneriatului cu CNAIR pentru realizarea proiectului tehnic și a semnalizării rutiere;

Transparentizarea planului de lucrări și a termenelor reale de finalizare;

Explicații publice privind lipsa demersurilor administrative timp de peste un an.

„Comunitatea din Ipotești merită o administrație responsabilă și eficientă, nu una care ignoră problemele evidente ale localității”, a concluzionat consilierul județean AUR.