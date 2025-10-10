Nereguli depistate la instituții publice sau entități private sucevene în urma controalelor de inspecție socială



În trimestrul III al anului 2025, inspectorii sociali ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava au realizat 106 controale inopinate la instituții publice și entități private.

Potrivit AJPIS Suceava, aceste misiuni au vizat verificarea respectării standardelor minime de calitate pentru funcționarea serviciilor sociale, evaluarea în vederea acordării sau neacordării acreditării ca furnizor de servicii sociale, a licenței de funcționare, precum și conformitatea cu prevederile legale privind beneficiile sociale acordate persoanelor cu dizabilități.

În urma inspecțiilor, au fost identificate mai multe nereguli, printre care: spații de cazare și grupuri sanitare necorespunzătoare, meniuri neadaptate nevoilor beneficiarilor cu afecțiuni, nerespectarea condițiilor legale pentru admiterea în servicii rezidențiale pentru vârstnici, management defectuos al resurselor umane, lipsa corelării evaluărilor beneficiarilor cu planurile de intervenție și nerespectarea dreptului persoanelor cu handicap grav de a alege între asistent personal și indemnizație.

Un caz notabil a fost constatat la un serviciu social rezidențial pentru adulți cu dizabilități, unde nu fuseseră finalizate demersurile pentru obținerea autorizației ISU.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava a fost sesizat în acest sens.

Deși nu s-au impus suspendări de activitate sau retrageri de licențe, inspectorii au dispus 68 de măsuri pentru remedierea deficiențelor. Implementarea acestor măsuri va fi monitorizată de inspectorii sociali la termenele stabilite în procesele-verbale de control, pentru a asigura conformitatea cu standardele legale și calitatea serviciilor sociale oferite, a precizat AJPIS Suceava.