Peste 500 de elevi și 50 de părinți din Suceava participă gratuit la activități pentru sănătatea emoțională

Peste 500 de elevi din ciclul primar al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Suceava vor învăța, în perioada 13-17 octombrie 2025, cum să-și înțeleagă și să-și gestioneze emoțiile prin ateliere interactive din cadrul proiectului „EMOȚII ÎN ECHILIBRU”.

Proiectul, derulat de Asociația Inițiative Sportive și Sănătoase prin programul Start ONG, finanțat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow, promovează educația emoțională ca fundament al dezvoltării sănătoase.

Sub îndrumarea psihologului Mirela Bujoreanu, a life coach-ului Ștefania Domunco și a instructorului de dans Alexandra Ungurean, elevii vor participa la activități menite să le dezvolte inteligența emoțională, să îmbunătățească relațiile interpersonale și să învețe tehnici de echilibrare emoțională prin joc și metode creative.

De asemenea, proiectul include cinci ateliere dedicate părinților și copiilor, găzduite de Centrul Educațional Wizz Kids (Casa de Cultură a Sindicatelor, etajul 2), în zilele de 14, 21, 28 octombrie (ora 18:00) și 16, 23 octombrie (ora 17:00).

Aceste sesiuni, susținute de Ștefania Domunco, oferă părinților instrumente practice pentru a sprijini sănătatea emoțională a copiilor, iar celor mici – modalități creative de exprimare.

„Prin ‘EMOȚII ÎN ECHILIBRU’ dorim să le oferim copiilor experiențe care să-i ajute să se cunoască mai bine și să devină adulți echilibrați. Sănătatea emoțională este esențială, iar acest proiect este un pas important în această direcție”, a declarat Adrian Ciobanu, președintele Asociației Inițiative Sportive și Sănătoase.

Proiectul subliniază importanța educației emoționale atât în școală, cât și în familie, contribuind la formarea unor generații mai încrezătoare și echilibrate.