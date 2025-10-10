Tânărul din Valea Putnei care și-a ucis bunicul vitreg și apoi a dat foc gospodăriei a fost trimis în judecată pentru omor și distrugere prin incendiere



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat de 28 de ani, cercetat în stare de arest preventiv pentru infracțiunile de omor și distrugere prin incendiere. Incidentul a avut loc în noaptea de 15 spre 16 august 2025, când inculpatul, aflat în stare avansată de ebrietate, a comis un act de o violență extremă asupra bunicului său vitreg, un bărbat de 89 de ani.

Potrivit probatoriului administrat în timpul urmăririi penale, în noaptea respectivă, tânărul s-a deplasat la locuința bunicului vitreg din Valea Putnei.

Pe fondul unor conflicte preexistente și al consumului de alcool, acesta a agresat fizic bătrânul, lovindu-l cu pumnii în zona capului și cu un par, după care l-a sugrumat și i-a aplicat o lovitură cu un cuțit în zona gâtului. Pentru a ascunde urmele crimei, inculpatul a incendiat fânul dintr-o anexă folosită ca adăpost pentru animale și depozit de lemne, folosind o brichetă.

Flăcările s-au extins rapid, afectând o altă anexă și acoperișul casei de locuit. Autopsia a relevat că moartea victimei a fost cauzată de insuficiență cardio-respiratorie acută, provocată de asfixierea prin sugrumare, combinată cu arsuri de gradul IV pe întreaga suprafață corporală.

Incidentul a fost semnalat în seara de 15 august 2025, la ora 21:40, printr-un apel la 112.

La fața locului, autoritățile au descoperit cadavrul carbonizat al bătrânului în una dintre anexele arse. Investigațiile au confirmat rapid că focul a fost provocat intenționat, iar ancheta a fost preluată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – IPJ Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, cu sprijinul Brigăzii Operațiuni Speciale și al altor structuri.

Suspiciunile s-au îndreptat către nepotul vitreg al victimei, un bărbat de 28 de ani, vecin cu bătrânul, care fusese văzut la locul incendiului, manifestând un comportament agitat și părăsind subit zona după sosirea poliției. Tânărul s-a sustras cercetărilor timp de nouă zile, ascunzându-se în fondul forestier și în imobile nelocuite din zonă. Pentru localizarea lui, au fost mobilizate echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, lucrători silvici, salvamontiști și voluntari din comuna Pojorâta.

În noaptea de 23 august 2025, acesta a fost găsit ascuns în podul unui imobil nelocuit din localitate și a fost reținut.

După audieri și administrarea probatoriului, procurorii au dispus reținerea suspectului pe 23 august și, ulterior, arestarea preventivă.