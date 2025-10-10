CSU Suceava înfruntă liderul HC Buzău în etapa a șasea a Ligii Naționale de handbal masculin



Duminică, 12 octombrie, CSU Suceava se deplasează la Buzău pentru un meci extrem de dificil împotriva liderului Ligii Naționale de handbal masculin, HC Buzău, în cadrul etapei a șasea.

Echipa suceveană vine după două victorii consecutive și este pregătită să dea totul pe teren pentru a obține un rezultat pozitiv, în ciuda forței demonstrate de adversari în acest debut de sezon.

HC Buzău, neînvinsă până acum, ocupă primul loc în clasament, datorită unui joc solid și transferurilor de calitate efectuate în vară.

„Buzăul merită poziția de lider. Au o echipă masivă, puternică, cu un portar, Cristi Tcaciuc, într-o formă excelentă, și un atac bine coordonat de centrul Virbauskas”, a declarat Claudiu Lazurcă, jucător al CSU Suceava, care s-a recuperat complet după o accidentare la umăr și este pregătit să contribuie la succesul echipei.

Lazurcă a subliniat că, deși Buzăul a învins formații de top precum Dinamo și Potaissa Turda, sucevenii vor lupta pentru a profita de orice moment de slăbiciune al adversarilor.

Și Adi Tîrzioru a recunoscut dificultatea partidei, dar a evidențiat progresul echipei sale: „Avem o echipă mai tânără ca niciodată, dar rezultatele din ultimele etape, susținute de publicul nostru minunat, arată că ne-am sudat ca grup. Tinerii noștri jucători sunt dornici să crească, iar noi, cei cu experiență, îi susținem să se dezvolte de la meci la meci”.

Tîrzioru a adăugat că, după un start mai dificil din cauza schimbărilor din lot, CSU Suceava a găsit ritmul potrivit și este pregătită pentru provocarea de la Buzău.

La rândul său, antrenorul Bogdan Șoldănescu a vorbit despre ambițiile echipei și echilibrul dintre tinerețe și experiență: „Buzăul are jucători valoroși pe fiecare post, dar știm că au și momente mai slabe în joc, pe care vom încerca să le exploatăm. Tinerii noștri sunt entuziaști și dornici să se afirme, iar noi, cei cu experiență, le oferim echilibru și îndrumare. Obiectivul este să rămânem aproape de adversar și, dacă se poate, să obținem un rezultat mare”.

Șoldănescu a subliniat importanța muncii zilnice pentru ca tinerii handbaliști să își atingă potențialul maxim, exprimându-și speranța că actuala echipă poate fi un pas important în cariera lor spre marea performanță.