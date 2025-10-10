Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre, marcată de pompierii suceveni prin acțiuni de conștientizare tip „porți deschise”, puncte de informare și transmiterea de mesaje în școli și instituții



Luni, 13 octombrie, este celebrată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre, o inițiativă lansată în 1989 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru a promova o cultură globală de prevenire și gestionare a riscurilor asociate dezastrelor.

Această zi subliniază eforturile comunităților din întreaga lume de a-și reduce vulnerabilitatea în fața pericolelor naturale și de a spori gradul de conștientizare privind măsurile de protecție.

Județul Suceava, datorită reliefului său variat și poziției geografice, este expus la numeroase riscuri naturale, precum inundații, alunecări de teren sau fenomene meteorologice extreme, cum ar fi ninsori abundente, viscol, polei, grindină și furtuni puternice.

În ultimii ani, vijeliile intense, însoțite de ploi torențiale și grindină, au devenit tot mai frecvente, efectele lor fiind amplificate de schimbările climatice. Aceste fenomene au provocat pagube semnificative în mai multe localități din județ.

Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, a anunțat că pentru a pregăti populația să facă față acestor provocări, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava organizează, în perioada 10-13 octombrie, o serie de activități menite să informeze și să educe cetățenii.

Acțiunile se concentrează pe promovarea unui comportament preventiv și pe familiarizarea comunității cu măsurile de protecție în caz de urgență.

Astfel, în zilele de 11, 12 și 13 octombrie, între orele 9:00 și 15:00, subunitățile ISU din județ își deschid porțile pentru public.

Vizitatorii vor avea ocazia să descopere tehnica de intervenție folosită de pompieri, să asiste la demonstrații de acordare a primului ajutor și să învețe ce trebuie să facă înainte, în timpul și după producerea unui dezastru.

Sâmbătă, 11 octombrie, pe esplanada Casei de Cultură și la Iulius Mall din Suceava, vor fi organizate puncte de informare preventivă. Aici, cetățenii vor primi sfaturi despre protecția civilă, vor putea exersa tehnici de prim ajutor sub îndrumarea salvatorilor și vor afla mai multe despre programul de voluntariat „Salvator din pasiune”.

În data de 13 octombrie, chiar de Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre, pompierii vor vizita școli și instituții publice din județ pentru a transmite mesaje de prevenire.

Totodată, va fi distribuită broșura „Copii protejați, comunitate sigură”, care subliniază importanța implicării copiilor și tinerilor în consolidarea rezilienței comunităților în fața dezastrelor.

ISU Suceava subliniază că prevenția este cheia pentru reducerea riscurilor. Adoptarea unui comportament responsabil, bazat pe cunoaștere și pregătire, poate face diferența în protejarea vieții, sănătății și bunurilor materiale.