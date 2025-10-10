Sistare temporară a apei în Ipotești și Lisaura pentru lucrări la sistemul de alimentare



ACET S.A. Suceava a anunțat, vineri, că, în urma unei intervenții efectuate pe 19 septembrie 2025 la rezervorul vechi care alimentează parțial cu apă potabilă localitățile Ipotești și Lisaura, din comuna Ipotești, s-a constatat că acesta este într-un stadiu avansat de uzură și necesită înlocuire.

Operatorul a informat autoritățile locale din Ipotești despre situație, iar în urma discuțiilor, comuna a confirmat că analizează posibilitatea identificării fondurilor necesare pentru construirea unui nou rezervor.

Pentru a asigura continuitatea alimentării cu apă potabilă până la finalizarea înlocuirii rezervorului și pe durata eventualelor reparații, ACET S.A. Suceava va executa un by-pass, care va permite pomparea directă a apei către utilizatori.

Lucrările sunt programate pentru luni, 13 octombrie 2025, începând cu ora 08:00, și vor implica sistarea totală a furnizării apei în zonele menționate. Conform estimărilor, intervenția se va încheia în aceeași zi, până la ora 18:00, urmând ca ulterior să înceapă reîncărcarea instalației de distribuție.

Dacă lucrările vor necesita mai mult timp, operatorul va comunica eventuale actualizări.

ACET S.A. Suceava avertizează că, la reluarea furnizării apei, este posibil ca aceasta să prezinte o turbiditate mai mare. În astfel de cazuri, utilizatorii sunt rugați să lase robinetul deschis câteva minute și să folosească apa doar în scopuri menajere până la limpezirea ei.

Dacă problema persistă, cetățenii sunt încurajați să contacteze Dispeceratul ACET S.A. Suceava, iar o echipă specializată va interveni pentru remedierea situației.

Operatorul își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește cetățenilor pentru înțelegere, asigurându-i că depune toate eforturile pentru a minimiza impactul asupra comunității.