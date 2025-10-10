Primăria Suceava continuă demontarea, la cererea Poliției Județene, a panourilor publicitare ilegale



Primăria Municipiului Suceava a anunțat, vineri, că pune în aplicare solicitările Inspectoratului Județean de Poliție Suceava de demontare a panourilor publicitare amplasate ilegal.

Potrivit unui anunț de pe pagina oficială, Primăria Suceava continuă să implementeze cu rigurozitate solicitările venite din partea instituțiilor statului, punând accent pe transparență și menținerea ordinii publice, totul în scopul îmbunătățirii calității vieții cetățenilor.

„Primăria Suceava continuă procesul de punere în aplicare a tuturor solicitărilor venite din partea instituțiilor statului. Transparența și respectarea regulilor care contribuie la menținerea ordinii rămân principalele noastre preocupări. Toate acțiunile noastre au un singur obiectiv: creșterea calității vieții sucevenilor.”

Acest anunț vine la o zi după ce viceprimarul Dan Ioan Cușnir a detaliat într-o postare acțiunile concrete luate împotriva abuzurilor asupra domeniului public, subliniind diferența dintre „cei care luptă pentru reguli egale și transparență” și „cei care au exploatat bugetul local în detrimentul comunității”.

Aceste acțiuni se înscriu într-o strategie mai largă a noii administrații, instalată în urmă cu un an, care vizează redarea parcurilor, spațiilor verzi și trotuarelor locuitorilor, după ani de practici considerate dubioase.

De exemplu, în cazuri anterioare dezvăluite de Cușnir, cum ar fi abuzurile urbanistice de pe străzile Ion Creangă sau Oituz, unde construcții ilegale au înghițit zone verzi și trotuare cu complicitatea unor angajați din serviciile de urbanism, Primăria a inițiat procedurile de revenire la starea inițială.