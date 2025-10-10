Bursa Absolvenților 2025: Peste 120 de persoane selectate pentru angajare în județul Suceava



Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Suceava a organizat vineri Bursa Absolvenților, un eveniment menit să faciliteze întâlnirea dintre angajatori și tinerii în căutarea unui loc de muncă.

La închiderea evenimentului, rezultatele monitorizării au evidențiat o participare semnificativă și un interes crescut pentru ocuparea forței de muncă în județ.

Potrivit datelor oficiale, la nivelul județului Suceava s-au înregistrat următoarele rezultate:

Indicator Total Suceava Fălticeni Rădăuți Câmpulung Moldovenesc Nr. angajatori participanți 57 19 13 7 18 Nr. locuri de muncă oferite 270 124 78 16 52 Nr. persoane participante 536 213 103 118 102 Nr. persoane selectate pentru angajare 122 57 34 12 19

Evenimentul a reunit 57 de angajatori din diverse domenii, care au oferit un total de 270 de locuri de muncă, dintre care 124 în municipiul Suceava, 78 în Fălticeni, 16 în Rădăuți și 52 în Câmpulung Moldovenesc.

Din cele 536 de persoane participante, 122 au fost selectate pentru interviuri în vederea angajării, cei mai mulți candidați fiind din Suceava (57) și Fălticeni (34).

Locurile de muncă rămase neocupate vor fi publicate pe pagina oficială de Facebook a AJOFM Suceava și la avizierul sediului agenției, situat pe strada Tudor Vladimirescu f.n., iar peste o lună, după finalizarea interviurilor angajatorilor cu persoanele selectate, AJOFM va publica datele finale privind ocuparea efectivă în urma bursei.

„Semnalăm prezența sectorului economic social și a antreprenorilor sociali și de asemenea, oferta angajatorilor diversificată pe ocupații, continuând interesului pentru candidați calificați sau cu studii superioare”, a declarat directorul executiv adjunct al AJOFM Suceava, Mirela Florea.