Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava promovează incluziunea socială prin workshopuri dedicate studenților cu dizabilități

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat, în zilele de 3 și 10 octombrie 2025, două workshopuri tematice menite să susțină incluziunea socială și antreprenoriatul în rândul studenților, cu un accent special pe cei cu dizabilități.

Evenimentele, intitulate „Bune practici de proiecte destinate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, în special a studenților” și „Antreprenoriatul social în rândul studenților, în special a studenților cu dizabilități”, s-au adresat studenților cu dizabilități, precum și celor înmatriculați la programele de licență, masterat și doctorat din cadrul USV.

Aceste workshopuri fac parte din proiectul „Dizabilitatea nu este un impediment! Educație pentru toți la USV (DIZAB-USV)”, finanțat prin codul CNFIS-FDI-2025-F-0660.

Proiectul își propune să faciliteze accesul și participarea elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional al universității, prin activități dedicate nu doar acestora, ci și altor studenți, cadre didactice, personal didactic auxiliar și de cercetare implicat în procesul educațional.

Proiectul DIZAB-USV va continua cu alte inițiative, precum sesiuni de tip „La un ceai cu specialiștii” și un târg al locurilor de practică, voluntariat și internship, la care vor participa experți din domeniul public și privat care lucrează cu persoane cu dizabilități.