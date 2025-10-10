Peste 960 de milioane de euro în bancnote contrafăcute, confiscate de DCCO în cadrul Operațiunii internaționale DECOY III, coordonată de EUROPOL



Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) – Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă, în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română, a realizat o captură impresionantă în cadrul Operațiunii internaționale DECOY III, coordonată de EUROPOL sub egida EMPACT.

Operațiunea vizează depistarea coletelor suspecte ce conțin bancnote contrafăcute, provenite din țări precum China sau Turcia, care pătrund pe teritoriul Uniunii Europene.

Pe 10 octombrie 2025, în Portul Constanța Sud, o acțiune comună a DCCO, Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud și Biroului Vamal de Frontieră Otopeni a dus la identificarea a 160 de colete conținând bancnote contrafăcute din categoria „altered design”.

Acestea totalizau 4.800.000 de bancnote, echivalentul a 960.000.000 de euro, după cum urmează:

40 de cutii cu 1.200.000 de bancnote de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie;

20 de cutii cu 600.000 de bancnote de 200 de euro (120.000.000 de euro), fără serie;

60 de cutii cu 1.800.000 de bancnote de 100 de euro (180.000.000 de euro), cu serie;

40 de cutii cu 1.200.000 de bancnote de 50 de euro (60.000.000 de euro), cu serie.

Toate bancnotele au fost confiscate pentru continuarea investigațiilor.

Operațiunea a implicat o echipă complexă formată din ofițeri ai Oficiului Național Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, în cadrul unui dosar penal.

Autoritățile subliniază importanța cooperării internaționale și interinstituționale în combaterea falsului de monedă, un fenomen care afectează stabilitatea economică a Uniunii Europene.

Operațiunea DECOY III se înscrie în eforturile continue ale autorităților române de a contracara rețelele de falsificare a monedei, România fiind un punct strategic pe rutele de tranzit ale coletelor ilicite